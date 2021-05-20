ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ | Смотрите второй полуфинал "Евровидения-2021". Пройдет ли Уку Сувисте в финал?

Во вторник, 18 мая, прошёл первый полуфинал международного конкурса "Евровидение-2021". Сегодня, 20 мая, состоится второй полуфинал, а 22 мая – финал конкурса.

Все подробности - в нашей онлайн-трансляции.

Кто вышел в финал Евровидения-2021

Из 16 стран, которые выступили в первом полуфинале, в финал вышли Россия (Manizha), Азербайджан (Самира Эфенди), Бельгия (Hooverphonic), Швеция (Туссе), Кипр (Элена Цагрину), Израиль (Эден Алене), Мальта (Дестини Чукуньере), Украина (Go_A), Норвегия (Tix – Андреас Хаукеланд) и Литва (The Roop).

Сегодня во втором полуфинале встретятся ещё 17 участников из разных стран. Среди участников второго полуфинала Грузия, Латвия, Молдова и Эстония.

Отметим, что участники из Франции, Италии, Испании, Германии, Великобритании и Нидерландов проходят в финал автоматически. Последняя страна имеет на это право, поскольку стала победительницей в прошлый раз, а другие - как создатели самого конкурса.

Финал конкурса запланирован на 22 мая.