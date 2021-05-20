РЕЗУЛЬТАТЫ | Второй полуфинал "Евровидения-2021": Уку Сувисте в финал не прошел

Из 16 стран, которые выступили в первом полуфинале, в финал вышли Россия (Manizha), Азербайджан (Самира Эфенди), Бельгия (Hooverphonic), Швеция (Туссе), Кипр (Элена Цагрину), Израиль (Эден Алене), Мальта (Дестини Чукуньере), Украина (Go_A), Норвегия (Tix – Андреас Хаукеланд) и Литва (The Roop).

Сегодня во втором полуфинале встретились ещё 17 участников из разных стран. Среди участников второго полуфинала Грузия , Латвия, Молдова и Эстония .

Отметим, что участники из Франции, Италии, Испании, Германии, Великобритании и Нидерландов проходят в финал автоматически. Последняя страна имеет на это право, поскольку стала победительницей в прошлый раз, а другие - как создатели самого конкурса.