ФОТО | “Как-то непристойно”: Бузова ищет нового жениха голым задом(13)
Как настоящая звезда Instagram, Ольга Бузова знает, чем привлечь аудиторию. Вероятно, чтобы ее посты набирали больше лайков, звезда решила показать свою подтянутую попу. Так, на свежем снимке девушка позирует в ярком боди, стоя спиной к камере. “Тренеру привет!” — подписала фото Бузова.
Подписчики артистки по-разному отнеслись к откровенному снимку. “Как-то непристойно”; “Когда у бывшего четвертый ребенок на подходе, а тебе нечего выставить”, — такие комментарии оставляют к звездной публикации фанаты, намекая на свежую новость о пополнении в семье Дмитрия Тарасова.
По мнению некоторых пользователей Сети, Ольга сегодня делает все, чтобы поскорее найти нового бойфренда. Ведь с тех пор как звезда рассталась с Давидом Манукяном, прошло уже четыре месяца. Тогда, в январе, певица призналась, что столкнулась с агрессией со стороны блогера, а также обвинила его в изменах. Сам Дава никак не прокомментировал громкие заявления Ольги.
Напомним, недавно Бузова перенесла сложную операцию. Точный диагноз певица до сих пор скрывает. “Экстренная операция состоялась 5 мая, затем реанимация, тяжелый отход от наркоза… Сейчас болезненное восстановление. Но я справлюсь! По-другому просто быть не может. Всем здоровья, мира и добра! Ситуация пока острая, так что позвольте диагнозы оставить при себе. Я стала суеверной”, — писала звезда.