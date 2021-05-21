21.05.2021, 11:22
Букмекеры обновили прогнозы итогов “Евровидения”
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Вчера отгремел второй полуфинал "Евровидения 2021", после которого букмекеры обновили свои прогнозы по фаворитам конкурса. Об этом свидетельствуют данные на сайте "Евровидения".
Лидером по-прежнему остается Италия, на второе место поднялась Франция, подвинув Мальту на третью ступеньку. Более того — поднявшись вплотную к лидеру.
На четвертом месте расположилась Украина. Далее идет Швейцария. Шестое место сохранила “заочная” Исландия, а вот Финляндия взлетела на седьмое после своего вчерашнего эффектного выступления. Далее в топ-10 идут Португалия, Сан-Марино и Болгария.
Несмотря на то, что Манижа (Россия) не только прошла в финал с третьего места в своем полуфинале, но и поставила рекорд по просмотрам номера в YouTube, в десятку фаворитов она не вошла.