Илья Лагутенко об участии в "Евровидении": Нашу песню вспоминают как одну из лучших

— Илья, расскажите, пожалуйста, как получилось, что Ваш ансамбль попал на Евровидение? Расскажите немножко о жизни и атмосфере закулисами.

— Это был один из первых экспериментов российского телевидения по участию в этом мерприятии. Группа “Мумий Тролль” была на слуху, и дирекция Первого канала решила поэкспериментировать с неформатной для Евровидения музыкой. Я о конкурсе услышал благодаря группам ABBA и Ditch-in, чьи песни я любил в детстве. В Копенгагене мы никогда не были, поэтому с энтузиазмом восприняли предложение поучаствовать. Никаких голосований тогда, по-моему, не было. Всё было на усмотрение организаторов. С первого же дня мы завели там много друзей из числа выступающих артистов, всё было довольно расслаблено и позитивно. Вечеринки каждый день, просто праздник. Ни о какой политике и интригах речь не шла. А может мы и сами не понимали и не замечали ничего такого.