Для тех, кому нельзя кофе, названы полезные и вкусные альтернативы

Нутрициолог Кери Ганс отметила, что несмотря на то, что у кофе много полезных свойств, он может вызывать проблемы с пищеварением или нервное перевозбуждение. Она дала совет найти напитку полезную и вкусную альтернативу.

Ганс предлагает заменить традиционный утренний напиток японским чаем матча или любым другим зеленым чаем. В отличие от кофе, чай не вызывает нервозности и бессонницы, так как содержит теанин, нейтрализующий негативные эффекты кофеина.

Хорошим заменителем кофе может стать и белый чай, так как он содержит антиоксиданты и полифенолы, которые помогают бороться с воспалительными процессами и замедляют старение. “Белый чай, как и зеленый, улучшает работу сердца и снижает уровень холестерина”, — утверждает диетолог Лорен Минчен.

Также кофе, по словам Минчен, хорошо заменяет красный чай ройбуш. Он выводит из организма щавелевую кислоту, оседающую в почках и способную вызвать мочекаменную болезнь.

Ганс рекомендует заменить обычный кофе грибным. Такой напиток поможет побороть тягу к кофе, так как готовится из лечебных грибов и по вкусу мало отличается от настоящего кофе, но содержит минимум кофеина. Кроме того, содержащиеся в грибном кофе адаптогены помогут защитить организм от стресса.