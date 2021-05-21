21.05.2021, 15:06
Скончалась вдова знаменитого советского шпиона(6)
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Вдова советского разведчика Кима Филби Руфина Пухова-Филби умерла в Москве на 89-м году жизни. Об этом сообщает “Интерфакс” со ссылкой на члена Совета по правам человека и столичной ОНК Еву Меркачеву, передает rbc.
“Руфина Пухова-Филби ушла после продолжительной болезни на 89-м году жизни”, — сказала Меркачева.
В разговоре с ТАСС Меркачева уточнила, что похороны Пуховой-Филби, вероятно, пройдут на Троекуровском кладбище.
“Похороны вдовы Филби Руфины Пуховой-Филби пройдут на Троекуровском кладбище, точная их дата пока не известна. Вероятно, они пройдут через три дня”, — сказала она.
Ким Филби, или полное имя — Филби Гарольд Адриан Рассел, входил в состав так называемой “Кембриджской пятерки” — сети советских агентов в Великобритании, завербованных в 30-х годах в Кембриджском университете среди британских аристократов. В 1963 году ему удалось нелегально перебраться в СССР, где он познакомился с Пуховой. В 1988 году в возрасте 76 лет Филби скончался.