Скончалась вдова знаменитого советского шпиона

“Похороны вдовы Филби Руфины Пуховой-Филби пройдут на Троекуровском кладбище, точная их дата пока не известна. Вероятно, они пройдут через три дня”, — сказала она.

Ким Филби, или полное имя — Филби Гарольд Адриан Рассел, входил в состав так называемой “Кембриджской пятерки” — сети советских агентов в Великобритании, завербованных в 30-х годах в Кембриджском университете среди британских аристократов. В 1963 году ему удалось нелегально перебраться в СССР, где он познакомился с Пуховой. В 1988 году в возрасте 76 лет Филби скончался.