В галерее Kodulinna Maja открылась выставка азербайджанского художника Ровшана Нура(4)
Выставку картин, Ровшан назвал ” Гармония”. В экспозицию выставки вошли пейзажи, натюрморты и работы в стиле авангард. Картины написаны в различных стилях, но их объединяет общность творческого духа, отсюда и название — гармония. Гармония — это, чего добивается художник в своих работах.
Выставка продлится месяц (15.05- 15.06.21). На выставке можно не только посмотреть работы и купить, но и попробовать себя в роли художника, Ровшан проведёт обучение и мастер-классы.
В Баку художник мастерски овладел старинной техникой ковроделия, одним из древних и традиционных ремесел в Азербайджане, познал многие тайны древнейшей мировой культуры своего уникального народа. Затем он закончил Таллиннскую Академию художеств и стал живописцем со своим индивидуальным почерком.
Творчество художника хорошо известно таллиннским зрителям. Он участник многих международных выставок и выставок эстонских художников. На выставке можно будет увидеть как новые работы последнего времени, так и уже полюбившиеся зрителям картины. Надеемся, что эта выставка станет красивым культурным событием в Эстонии.
Видео: Oleg Besedin TVN