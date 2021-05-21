В галерее Kodulinna Maja открылась выставка азербайджанского художника Ровшана Нура

Выставка продлится месяц (15.05- 15.06.21). На выставке можно не только посмотреть работы и купить, но и попробовать себя в роли художника, Ровшан проведёт обучение и мастер-классы.

В Баку художник мастерски овладел старинной техникой ковроделия, одним из древних и традиционных ремесел в Азербайджане, познал многие тайны древнейшей мировой культуры своего уникального народа. Затем он закончил Таллиннскую Академию художеств и стал живописцем со своим индивидуальным почерком.

Творчество художника хорошо известно таллиннским зрителям. Он участник многих международных выставок и выставок эстонских художников. На выставке можно будет увидеть как новые работы последнего времени, так и уже полюбившиеся зрителям картины. Надеемся, что эта выставка станет красивым культурным событием в Эстонии.