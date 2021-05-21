ВИДЕО | И как не страшно! Анджелина Джоли снялась с пользающими по ней пчелами

Как рассказали в редакции, съемка прошла успешно и обошлась без единого укуса. Автором фотосессии выступил Дэн Уинтерс. Фотограф отметил: “Все на площадке, кроме Анджелины, были в защитных костюмах. Чтобы пчелы успокоились, было очень тихо и довольно темно. Я нанес феромон на те участки тела, где хотел, чтобы насекомые собирались вместе. Покрытая пчелами Анджелина стояла совершенно неподвижно на протяжении 18 минут”.

Уинтерс, по его признанию, черпал вдохновение из знаменитой фотоработы Ричарда Аведона 1981 года “Пасечник Рональд Фишер”, в которой был запечатлен лысый калифорнийский пчеловод с торсом, облепленными насекомыми.

Кадры с Анджелиной разлетелись по соцсетями и “взорвали” их. “Это невероятно. Чудесная работа (команды и Анджелины)”, “Не думала, что могу обожать ее еще больше”, “Невероятно. Какая смелая”, “Я вижу страх в ее глазах. Но фото завораживает”, “Это выглядит очень странно и притягательно одновременно”, “Потрясающе”, — восхищались и удивлялись интернет-пользователи.

Джоли позировала для National Geographic, чтобы привлечь внимание к насущной необходимости защиты пчел, а также к программе ЮНЕСКО-Guerlain, которая обучает женщин-пчеловодов.

Как отмечается в спецматериале издания, популяция пчел в последние десятилетия стремительно сокращается, что может грозить человечеству голодом. В рамках инициативы ЮНЕСКО, которую поддержала Джоли, к 2025 году организация планирует увеличить популяцию пчел на 125 миллионов особей.