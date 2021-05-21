21.05.2021, 17:12
ВИДЕО | Уку Сувисте дал интервью после выступления и рассказал, почему не прошел в финал(2)
Foto: Andres Putting
Вскоре после окончания второго полуфинала конкурса “Евровидение-2021” Уку Сувисте сказал, что, несмотря на то, что он не попал в полуфинал, он все же чувствует себя хорошо. Перед выходом на сцену он даже чувствовал, что скорее всего вылетит.
“Невероятное ощущение наверное было из-за того, что очень долгое время была тишина в плане выступлений и мне было очень приятно оказаться на сцене “Евровидения”. Ощущение действительно очень хорошее”, — сказал Уку эстонским журналистам.
“Сегодня наверное этой песни было недостаточно для выхода в финал. Но кто знает, что нас ждет завтра”, — оптимистично высказался Уку Сувисте.
Однако перед выходом на сцену Уку Сувисте был не столь позитивным, так как ему пришлось принять образ в своей голове, что его сердце разбито.
Также Уку рассказал, что Филипп Киркоров морально поддерживал его перед выступлением.
Смотрите полное интервью с Уку после его выступления!