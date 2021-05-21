ВИДЕО | Уку Сувисте дал интервью после выступления и рассказал, почему не прошел в финал

“Невероятное ощущение наверное было из-за того, что очень долгое время была тишина в плане выступлений и мне было очень приятно оказаться на сцене “Евровидения”. Ощущение действительно очень хорошее”, — сказал Уку эстонским журналистам.

“Сегодня наверное этой песни было недостаточно для выхода в финал. Но кто знает, что нас ждет завтра”, — оптимистично высказался Уку Сувисте.

Однако перед выходом на сцену Уку Сувисте был не столь позитивным, так как ему пришлось принять образ в своей голове, что его сердце разбито.

Также Уку рассказал, что Филипп Киркоров морально поддерживал его перед выступлением.

Смотрите полное интервью с Уку после его выступления!