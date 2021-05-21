21.05.2021, 20:58
Мир больше не будет прежним. Ольга Бузова стала наставницей в вокальном телешоу(1)
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Певица и телеведущая Ольга Бузова стала членом жюри белорусской версии шоу талантов X Factor. Об этом она сама сообщила на своей странице в Instagram.
“Я люблю быть первой во всем. Вот и сейчас я — первая наставница в первом сезоне легендарного мирового шоу X Factor в Беларуси. Это будет что-то невероятное, уже считаю дни до шоу!” — заявила поющая ведущая.
На время съемок звезда переезжает в Беларусь, “чтобы лично контролировать и принимать участие в отборе каждого участника”.
Подписчики Бузовой в комментариях традиционно разделились на тех, кто восторженно поддерживает любимицу, и тех, кто скептически посмеивается, намекая на далеко не выдающиеся вокальные данные самой “наставницы”.
“Оля, горжусь тобой! С каждым днем все выше!”; “Поздравляю, уверена, ты будешь лучшим наставником”; “Вот там и оставайся”; “А ты можешь научить петь?”; “Это будет днище очередное”, — пишут фолловеры.