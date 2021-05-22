Секс-икону Саманту в сиквеле сериала “Секс в большом городе” заменит небинарный стенд-ап комик

Десятисерийный сиквел “And Just Like That…” будет снят этим летом в Нью-Йорке и выйдет на стриминговом сервисе HBO Max. Официальное русскоязычное название он пока не получил. Продюсером сиквела остался бессменный Майкл Патрик Кинг.

На экранах вновь появятся трое из четырёх главных героинь: Сара Джессика Паркер в роли Керри, Кристин Дэвис — Шарлотты и Синтия Никсон — Миранды.

Сара Рамирес, известная по сериалу “Анатомия страсти”, сыграет нового персонажа — стендап-комика Че Диас, использующего местоимение “они” для своего описания.

По сюжету Керри Брэдшоу регулярно участвует в подкастах Че, которого в пресс-релизе HBO описывают как человека “с возмутительным чувством юмора, прогрессивными и человечными взглядами по гендерным вопросам”.

Продюсер Майкл Патрик Кинг описал Рамирес как уникальный талант на грани драмы и комедии.

В “Анатомии страсти” Сара в течение 10 лет играли бисексуальную медработницу Келли Торрес, получив номинацию на премии “Эмми”.

Сама актриса заявила о своей небинарности в прошлом году, и в отношении себя использует местоимения “она” и “они”.