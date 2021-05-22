Боролась с раком — добил коронавирус: как умирала “Мальвина” Татьяна Проценко

Не секрет, что Татьяна несколько лет боролась с раком и делала все возможное, чтобы победить болезнь. По словам ее супруга, актера Алексея Войтюка, случалось разное: и ремиссия, и тяжелые времена. Резкое ухудшение наступило в апреле.

“Мы боролись почти три года с переменным успехом. Может быть, она бы справилась, но вот коронавирус злосчастный, удар исподтишка нанес, и организм, ослабленный химией, не справился”, — рассказал Алексей.

До последних дней Проценко помогала людям, имеющим такой же диагноз, старалась поддержать их: “О ней всегда хорошо отзывались люди. Я не слышал, чтобы и она о ком-то говорила плохо, потому что была человеком открытым, легким, очень любила жизнь во всех ее проявлениях, любила водить автомобиль. Она умела это делать так, чтобы всем было комфортно”.

Вдовец видит особый знак в том, что жена ушла из жизни в пасхальные дни. “Двери рая сейчас открыты, я думаю, что она сейчас там. Оттуда будет продолжать нам помогать. Будет нашим ангелом-хранителем”, — резюмировал Войтюк.