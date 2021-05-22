53-летняя Елена Воробей тайно вышла замуж и мечтает о ребенке

Да и сама 53-летняя Елена частенько смущает фолловеров проявлениями нежности к знаменитым друзьям на камеру, что только подогревает разнообразные слухи. Но в прошлом году подруга Воробей рассекретила ее роман. Сама юмористка тоже решила приоткрыть завесу тайны. Выяснилось, что новый избранник актрисы — Сергей Евтухович, который, по словам Елены, «работает в государственной сфере». И с юмором, говорит, у него все в порядке — мы и не сомневались.

Инсайдеры усиленно намекали на грядущую свадьбу, которую сорвал карантин. Поклонники комедиантки надеялись, что она еще объявит о торжестве и покажется в свадебном платье — настоящем, а не со съемок, как однажды она сделала. Но нет: оказывается, влюбленные успели связать себя узами брака тайно!

«Выманила его из дома и заставила пройти 25 километров. И мы так плавно подошли к ЗАГСу, — рассказала Воробей, а затем осеклась, — Ой, больше не буду ничего говорить! Язык мой — враг мой!». Но слово, как говорится…

Артистка призналась, что не сразу сказала заветное «да», проверяла, насколько они с женихом подходят друг другу. Ему и самому пришлось пройти испытание на прочность: возлюбленная заставила его прошагать 25 километров, хотя он совсем не фанат спорта. Зато пунктом назначения стал Дворец бракосочетаний — романтический финал и старт одновременно. В том, что все только начинается, сомневаться не приходится: Воробей заявила, что готова стать матерью во второй раз.

«Мы работаем в этом направлении!» — заверила она. Кстати, дети стали одним из важнейших критериев проверки влюбленных. Знакомая Елены рассказала, что Евтухович отлично поладил с 18-летней дочерью звезда Софией, а артистка сумела найти общий язык с детьми Сергея от предыдущих отношений.

«Несколько лет назад он встречался с женщиной, которую безумно любил, но она запрещала ему общаться с бывшими и детьми. Слава богу, что Елена не такая, а умная и адекватная женщина», — рассказала их общая приятельница.