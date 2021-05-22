Все серьезно: дело Моргенштерна о пропаганде наркотиков передано в суд

Однако защита Моргенштерна результаты этой проверки не признает. Ее собственная лингвистическая экспертиза песен рэпера показала обратное. А именно — там нет существенных условий реализации пропаганды наркотиков. Об этом 5-tv.ru ранее рассказал адвокат исполнителя Сергей Жорин.

За пропаганду наркотиков популярному у детей и подростков артисту может грозить крупный денежный штраф. Кроме того, его могут обязать приостановить свою деятельность на срок до девяноста суток.