22.05.2021, 18:00
Все серьезно: дело Моргенштерна о пропаганде наркотиков передано в суд(3)
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Материалы административного дела в отношении популярного рэпера Моргенштерна передали в суд. Об этом со ссылкой на свои источники сообщил РЕН ТВ. Речь идет о деле, возбужденном по статье «Пропаганда либо незаконная реклама наркотических средств» после жалобы члена Общественной палаты России Екатерины Мизулиной.
Была проведена экспертиза, показавшая “наличие в треках Алишера Валеева позитивного освещения процесса употребления различных видов наркотических веществ”.
Однако защита Моргенштерна результаты этой проверки не признает. Ее собственная лингвистическая экспертиза песен рэпера показала обратное. А именно — там нет существенных условий реализации пропаганды наркотиков. Об этом 5-tv.ru ранее рассказал адвокат исполнителя Сергей Жорин.
За пропаганду наркотиков популярному у детей и подростков артисту может грозить крупный денежный штраф. Кроме того, его могут обязать приостановить свою деятельность на срок до девяноста суток.