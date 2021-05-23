ВИДЕО | Победитель “Евровидения” баловался наркотиками в прямом эфире?

Видео, где солист группы Давид Дамиано, вроде бы, втягивает себе в нос какое-то вещество, распространяется в соцсетях как лесной пожар. Весь процесс мешает увидеть контейнер со льдом и напитками (разрешенными), но хитрое выражение лица сидящего рядом с ним участника группы говорит более, чем тысяча слов. Его также мягко подталкивает его спутник, чтобы дать понять, что их снимают.

Heeft hij nu net bijna lijntje gesnoven op CAMERA hahahaha #Eurovision pic.twitter.com/zS4WerZyvh — Nieke Braet (@niekebraet) May 22, 2021

Несколько поклонников группы кинулись на защиту певца и заявили, что это всего лишь юмор Дамиано, и этот ход был сделан, чтобы вызвать хайп. В этом случае результат превзошел ожидания. Проблема в том, что такой защиты может оказаться недостаточно, если организаторы конкурса решат применить санкции к итальянцам.

На пресс-конференции Давиду задали прямой вопрос. Он страшно обиделся, попросил "не говорить так" и вообще "ноу криминалити". Гитарист, говорит, разбил стакан. Озадаченные журналисты теперь пытаются понять, можно ли убрать осколки носом.