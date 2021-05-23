ФОТО | Безумные итальянцы празднуют победу на “Евровидении - 2021“

Мы решили разделить фотогралереи. Здесь то, что происходило на сцене.

А вот тут - безумные победители.

Портал RusDelfi вел для вас онлайн-трансляцию главного музыкального фестиваля Европы.

Напомним, что первое место заняла итальянская оок-группа Maneskin , Go_A из Украины - пятое, Манижа от России - девятое место. Из-за коронавируса конкурс проходил при соблюдении жестких эпидемиологических норм.