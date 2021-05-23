23.05.2021, 10:42
Манижа прокомментировала итоги “Евровидения”(19)
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Представительница России Манижа прокомментировала итоги песенного конкурса “Евровидение-2021”. Своим мнением она поделилась в эфире Первого канала, — передает ТАСС.
“Для меня главное было — это сделать все на 100 процентов на сцене. Я собой горжусь”, — сказала певица, отметив, что ей было важно говорить о российских женщинах.
“Вы самые прекрасные. Мужчины, я вас тоже очень люблю”, — заявила артистка. Она призвала поддержать российских женщин, “сильных, волевых, добрых, очень нежных, хрупких, несмотря ни на что идущих вперед”. По словам певицы, она берет с таких женщин пример.
Manizha заняла девятое место на “Евровидении-2021”. Артистка представила композицию Russian Woman (“Русская женщина”) и получила 204 балла.