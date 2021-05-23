Диетолог назвала лучшие продукты для быстрого похудения

По словам специалиста, таковыми являются лук, шпинат и сельдерей, так как в них много фолиевой и аскорбиновой кислот, калия, клетчатки. Для лучшего усвоения эти овощи лучше всего заправлять растительным маслом. Кроме того, весьма полезны желающим сбросить лишние килограммы любые виды капусты: они содержат витамины, пищевые волокна, кальций, магний, а квашеная капуста помогает кишечнику.