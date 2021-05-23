Победители и призеры “Евровидения”: кто все эти люди?

1 место — Måneskin (Италия)







История группы Måneskin началась еще в 2016 году, когда четверо студентов римского лицея имени Джона Кеннеди решили создать свою музыкальную комнаду. Фронтменом коллектива стал Давид Дамиано, 22-летний экспрессивный брюнет с мощным голосом. Название Måneskin переводится с датского языка как “лунный свет”, хотя, по признанию самих участников, никакого особого значения для группы эти слова не имеют.

В состав команды входят четверо молодых людей: вокалист Давид Дамиано, бас-гитаристка Виктория Де Анжелис (она наполовину датчанка, благодаря которой и появилось на свет название группы), гитарист Томас Раджи и барабанщик Итан Торкио. Виктория и Итан родились в 2000 году, Томас — в 2001. Трое ребят знакомы еще со времен учебы в средней школе, только барабанщик был найден по объявлению в соцсетях. Первыми шагами на тернистом пути к славе для молодых людей стали выступления на улицах Рима, позже они записали свою собственную песню, с ней и выступили на конкурсе начинающих групп Pulse, что стало поворотной вехой в их карьере.

В 2017 году был выпущен их дебютный сингл Chosen, который занял второе место в итальянском чате синглов. В этом же году музыканты стали участниками итальянского конкурса талантов X Factor, где они заняли второе место. После этого к группе начали проявлять повышенный интерес, и в 2018 году коллектив выпустил свой первый италоязычный сингл, который также имел невероятный успех.

Напомним, что коллектив Måneskin выступал на “Евровидения 2021” с песней “Zitti e buoni”, что в переводе означает “Тихий и смирный”, она была исполнена на родном итальянском языке. В ней поется о людях, которые отличаются от остальных и не хотят быть такими, как все, поэтому часто остаются одинокими и непонятыми. Было видно, что группа нашла свою стихию, и ребята наслаждаются тем, что делают. Яркий и дерзкий Дамиано наверняка завоевал не один миллион женских сердец во время своего выступления на конкурсе.

2 место — Барбара Прави (Франция)



