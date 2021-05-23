Победители и призеры “Евровидения”: кто все эти люди?(2)
1 место — Måneskin (Италия)
История группы Måneskin началась еще в 2016 году, когда четверо студентов римского лицея имени Джона Кеннеди решили создать свою музыкальную комнаду. Фронтменом коллектива стал Давид Дамиано, 22-летний экспрессивный брюнет с мощным голосом. Название Måneskin переводится с датского языка как “лунный свет”, хотя, по признанию самих участников, никакого особого значения для группы эти слова не имеют.
В состав команды входят четверо молодых людей: вокалист Давид Дамиано, бас-гитаристка Виктория Де Анжелис (она наполовину датчанка, благодаря которой и появилось на свет название группы), гитарист Томас Раджи и барабанщик Итан Торкио. Виктория и Итан родились в 2000 году, Томас — в 2001. Трое ребят знакомы еще со времен учебы в средней школе, только барабанщик был найден по объявлению в соцсетях. Первыми шагами на тернистом пути к славе для молодых людей стали выступления на улицах Рима, позже они записали свою собственную песню, с ней и выступили на конкурсе начинающих групп Pulse, что стало поворотной вехой в их карьере.
В 2017 году был выпущен их дебютный сингл Chosen, который занял второе место в итальянском чате синглов. В этом же году музыканты стали участниками итальянского конкурса талантов X Factor, где они заняли второе место. После этого к группе начали проявлять повышенный интерес, и в 2018 году коллектив выпустил свой первый италоязычный сингл, который также имел невероятный успех.
Напомним, что коллектив Måneskin выступал на “Евровидения 2021” с песней “Zitti e buoni”, что в переводе означает “Тихий и смирный”, она была исполнена на родном итальянском языке. В ней поется о людях, которые отличаются от остальных и не хотят быть такими, как все, поэтому часто остаются одинокими и непонятыми. Было видно, что группа нашла свою стихию, и ребята наслаждаются тем, что делают. Яркий и дерзкий Дамиано наверняка завоевал не один миллион женских сердец во время своего выступления на конкурсе.
2 место — Барбара Прави (Франция)
Серебро Евровидения 2021 досталось 28-летней Барбара Прави из Франции. Как и Måneskin, Барбара исполнила свою песню “Voilà” (“Вот так”) на родном языке.
Прави начала свою музыкальную карьеру в 2014 году. В настоящее время за ее плечами три мини-альбома. Также она снимается в кино, пишет песни для других исполнителей. В частности, в 2020 году Прави и французский музыкант Ижит сочинили песню “J’imagine” для юной певицы Валентины Тронель, с которой она одержала победу на Детском Евровидении.
Кроме того, Барбара Прави занимается активизмом, помогая жертвам домашнего насилия. Артистка в свое время тоже прошла через это.
3 место — Gjon’s Tears (Швейцария)
22-летний Джон Мухарремай, более известный под псевдонимом Gjon’s Tears — швейцарский певец и автор песен косоварско-албанского происхождения. На конкурсе он исполнил песню “Tout l’Univers” (“Вся вселенная”). Тоже, можо сказать, на родном языке — благо, в Швейцарии их четыре.
Джон прославился в 12-летнем возрасте благодаря участию в албанском шоу талантов “Albanians Got Talent”, где он занял третье место. В 13 лет Мухарремай стал полуфиналистом швейцарского проекта “Die grössten Schweizer Talente”. А в 2019-м — восьмого сезона “The Voice: la plus belle voix” (французская версия шоу “Голос”).
Gjon’s Tears не проходил национальный отбор. Его кандидатуру на Евровидение выбрал швейцарский национальный вещатель.
1–3 места с конца
Тройка лузеров — Великобритания, Германия и Испания. Все три страны — страны “большой пятерки”, которые не принимали участие в полуфиналах. Как, кстати, и Италия. При этом Британии дали просто… 0 баллов. То есть, за нее не проголосовал НИКТО. В СМИ уже появилась версия, что такое игнорирование связано с историей вокруг Меган Маркл и недавним “разоблачением всех” в их нашумевшем с принцем Гарри интервью. А за что “прокатили” веселых немцев — вообще непонятно.