23.05.2021, 16:47
Первая российская участница “Евровидения” раскритиковала победителей-итальянцев(9)
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Российская певица Мария Кац, представлявшая страну на “Евровидении” в 1994 году, раскритиковала участников итальянской группы Måneskin, ставших победителями музыкального конкурса в 2021-м. Ее слова приводит RT.
“Итальянцы мне категорически не понравились”, — заявила Кац.
По ее словам, победы на конкурсе гораздо больше заслуживал представитель Швейцарии Gjon’s Tears. “Я считаю, что он грандиозный вокалист и музыкант… Неспроста он был при голосовании на первом месте. Только уже зрительское жюри изменило этот расклад”, — пояснила артистка.
Она также высоко оценила выступление представлявшей Россию певицы Manizha, назвав его замечательным.