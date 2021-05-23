Первая российская участница “Евровидения” раскритиковала победителей-итальянцев

По ее словам, победы на конкурсе гораздо больше заслуживал представитель Швейцарии Gjon’s Tears. “Я считаю, что он грандиозный вокалист и музыкант… Неспроста он был при голосовании на первом месте. Только уже зрительское жюри изменило этот расклад”, — пояснила артистка.