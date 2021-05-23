Обвиненный в домогательствах Кевин Спейси возвращается в кино

В картине “Человек, который нарисовал Бога” также снимется известная британская актриса Ванесса Редгрейв, а ее муж Франко Неро станет режиссером картины и тоже исполнит одну из ролей.

Неро сыграет роль слепого художника, который изображает людей только на основании ассоциаций от их голоса. Когда персонаж станет известной персоной, его по ошибке обвинят в сексуальном насилии. Герою Спейси предстоит расследовать это дело. Отмечается, что съемки фильма начнутся в ближайшее время.

Режиссер фильма заявил, что был бы счастлив снова увидеть Спейси на съемочной площадке. “Мы ждем завершения пандемии, чтобы начать с того места, где прервалась наша подготовительная работа”, — заключил Неро.

Три года назад голливудскую звезду Кевина Спейси обвинил в изнасиловании актер Star Trek Энтони Рапп. За ним о домогательствах со стороны Спейси заявили около 20 человек, но обвинения отозвала прокуратура. На фоне громких разбирательств репутация актера была подорвана: его уволили из популярного сериала “Карточный домик”, а фильм “Все деньги мира” пересняли, отдав героя Спейси Кристоферу Пламмеру.

Ранее Кевина Спейси снова обвинили в приставаниях к коллегам по “Карточному домику”. Сейчас артист судится со своим бывшим работодателем — студией Media Rights Capital, которая подала иск о возмещении десятков миллионов долларов. Компания обвиняет Спейси в том том, что его поведение негативно отразилось на шоу. При этом актер подал встречный иск, заявив, что Media Rights Capital задолжала ему деньги.