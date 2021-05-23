Умерла вдова Леонида Филатова актриса Нина Шацкая

Нина Шацкая окончила Государственный институт театрального искусства, служила в Театре на Таганке, а затем — в Содружестве актеров Таганки. С 2003 года работала также в “Школе современной пьесы”.

Помимо театральных ролей, артистка сыграла в фильмах “Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен” Элема Климова, “Чрезвычайное поручение” Степана Кеворкова, “Контрабанда” Станислава Говорухина и других.

Шацкая была вдовой народного артиста России Леонида Филатова, который скончался в 2003 году. Первым мужем Шацкой был другой известный артист — Валерий Золотухин.