Лолита призналась, как изменяла Александру Цекало с бандитом

Звезда российской эстрады сказала, что в какой-то момент ее чувства окончательно охладели. Она изменила мужу с бандитом и призналась, что у нее была безумная любовь. “Когда он за мной ухаживал, то останавливался где-нибудь на машине в переулках, и мы долго целовались. Я была замужем. Делала вид, что уходила гулять с собакой”, — поделилась Милявская.

Она добавила, что старалась не обращать внимание на занятия ее любовника, тот долго добивался, старался помогать, как в жизни, так и с работой, поддерживал, в то время как Цекало говорил жене, что она “тысяча первая певица”, которая никому не нужна. По словам артистки, ее единственная дочь родилась не от мужа. Она ушла к новому избраннику, но построить семью ей не удалось, мужчину застрелили. Для Лолиты это стало настоящей трагедией. Позже она призналась экс-супругу в измене.

Для певицы брак с Александром Цекало стал третьим, они официально расписались в 1998 году, чтобы оформить на артиста дочь Еву, рожденную 3 ноября от другого мужчины. Расстались супруги в 2010 году.