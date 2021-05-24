Манижа вернулась в Москву и пообещала, что больше на “Евровидении” не выступит

На конкурсе “Евровидение-2021” Манижа не смогла стать лидером зрительского голосования. Симпатии слушателей оказались на стороне итальянцев, а члены жюри из разных стран отдали предпочтение швейцарцу. Однако певица все равно счастлива, что смогла стать частью мероприятия.

23 мая Манижа вернулась в Москву. В аэропорту ее встречали поклонники и журналисты. “Самое яркое воспоминание сейчас — я прохожу паспортный контроль и на паспортном контроле сидит настоящая русская женщина, она берет мой паспорт, смотрит на паспорт, на меня, на паспорт на меня и такая: “Вас можно поздравить”. Я говорю: “Спасибо”. Она говорит: “Это они не правы, а вы правы, вы все правильно сделали. Молодец”, — поделилась артистка.

Манижа призналась, что “Евровидение” навсегда останется важной и яркой главой ее жизни. На конкурсе певица нашла новых друзей и смогла рассказать свою историю. При этом возвращаться туда она не собирается.

“Я не люблю так. Я люблю один раз что-то сделать, а в следующий раз сделать что-то новое. Нет, я не поеду во второй раз. Я поеду, если меня позовут ведущей, или сделать классную коллаборацию с “Евровидением”, — подчеркнула звезда.