57-летний Александр Домогаров опять собирается жениться

Александр Домогаров крайне редко говорит о личной жизни. Однако на днях в откровенном интервью отметил, что уже давно состоит в отношениях с невестой, но беспокоится за ее моральное состояние. Потому о свадьбе, которая запланирована на 2021 год, узнают только самые близкие. “Я поставлю в известность близких мне людей, когда случится свадьба. Об этом не узнает население. Я, будучи умным человеком, в достаточно почитаемом возрасте, предпочту промолчать. Это произойдет в 2021 году”, — сказал артист в эфире шоу “Миронов де-факто”.

При этом Александр Юрьевич не исключил, что четвертый брак может стать и не последним в его жизни. Напомним, со своей первой супругой Натальей Сагоян актер был знаком с подросткового возраста. Наталья родила актеру сына Дмитрия в январе 1985 года. В 2008 году Дмитрия не стало, в Москве его сбила машина. 23-летний Дмитрий Домогаров умер на операционном столе.

Второй женой артиста была Ирина Гуненкова, которая работала в Театре Советской Армии костюмершей. С 1986 года влюбленные начали жить вместе, а спустя два года узаконили отношения. Ирина родила Александру сына в 1989 году, которого назвали в честь отца.

Спустя 10 лет у Александра Юрьевича появилась новая любовь — избранницей Домогарова стала актриса Наталья Громушкина, с которой он познакомился в театре Моссовета. Она младше артиста на 12 лет. В 2001 году Домогаров женился на Громушкиной. Артисты развелись со скандалом в 2005 году. Бывшая супруга приписывала Домогарову отцовство ее сына Гордея. Экспертиза ДНК доказала, что актер не имеет к ребенку никакого отношения.

Сейчас сердце одного из самых обожаемых и закрытых актеров российского принадлежит танцовщице Татьяне Степановой. “11 лет я живу с Татьяной. Ее в прессе кем только не называли — помощницей, подругой, вплоть до жены…”, — делился Александр Юрьевич. По словам актера, он мечтает о дочери.