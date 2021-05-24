24.05.2021, 14:00
Алена Водонаева не против романа с женщиной(3)
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Телеведущая и бывшая участница проекта “Дом-2” Алена Водонаева призналась, что испытывает сексуальное влечение к женщинам. Об этом знаменитость заявила в своем официальном Instagram.
Водонаева решила пообщаться со своими подписчиками и попросила задавать ей вопросы. Одна из поклонниц поинтересовалась у ведущей, смогла ли бы та построить серьезные отношения с женщиной. На это Водонаева ответила, что у нее не было подобного опыта, однако она допускает эту ситуацию.
“Мне не важен пол. Женщины, которые мне нравятся (не эстетически, а в сексуальном плане), мужественные и похожи на мужчин”, — заключила ведущая.