Алена Водонаева не против романа с женщиной

Водонаева решила пообщаться со своими подписчиками и попросила задавать ей вопросы. Одна из поклонниц поинтересовалась у ведущей, смогла ли бы та построить серьезные отношения с женщиной. На это Водонаева ответила, что у нее не было подобного опыта, однако она допускает эту ситуацию.