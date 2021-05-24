Feduk женился на дочери известного ресторатора

Сегодня же сама Саша показала фотографию со свадьбы, которую лаконично подписала: “Fam”. На снимке можно заметить, что влюбленные отказались от традиционных свадебных нарядов. На Новиковой белый вязаный костюм, в руках она держит скромный букет, а Федор надел белую рубашку навыпуск и костюм цвета хаки.

К слову, рэпер и сам опубликовал точно такую же фотографию у себя на странице, сопроводив ее смайликами в виде кольца и замка.

Слухи о романе пары появились в 2018 году — тогда их впервые заметили вместе отдыхающими на озеро Комо. Feduk и Саша Новикова не спешили открыто говорить о своих отношениях, лишь некоторое время спустя они появились под руку на одном из светских мероприятий в Москве.

К слову, отец девушки Аркадий Новиков был удивлен, когда узнал о новом молодом человеке дочери. “Когда я сказала папе, что к нам в гости придет Feduk, он удивился. Тогда он сказал мне: “Саша, ну какие музыканты. У них же гастроли”. И только после знакомства с Федей он понял, что все нормально. Сейчас у них замечательные отношения”, — призналась Новикова.