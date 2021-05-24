Обездвиженного Вячеслава Зайцева вернули в “Модный приговор”

Вячеслав Зайцев перестал появляться на телевидении из-за проблем со здоровьем. Известно, что модельер давно страдает от болезни Паркинсона и сегодня уже практически не может передвигаться самостоятельно. Коллеги и друзья стараются всячески поддерживать Вячеслава Михайловича. Сегодня они появились в студии “Модного приговора” и вспомнили истории из славного прошлого дизайнера.

Так, диктор Анна Шатилова рассказала, что познакомилась с Зайцевым в конце 60-х, когда уже работала на телевидении. “Я приобретала в его модном доме вещи по себестоимости. У меня шесть пальто от Вячеслава Михайловича”, — поделилась телезвезда.

Популярная фигуристка Наталья Бестемьянова выступала на Олимпиаде в костюме от Вячеслава Зайцева. “Он создал для нас стиль, который нельзя было не заметить. Мы выиграли Олимпиаду благодаря ему. Вячеслав Михайлович приложил руку и к моей семейной жизни. Свадебное платье было сделано Славой”, — рассказала Бестемьянова. В передаче также показали эскизы, которые рисовал Зайцев, создавая спортивную форму фигуристов.

Модель Алиса Крылова, которая принимала участие в конкурсе красоты в 2011 году, по-прежнему носит наряды кутюрье. 10 лет назад в его платье она одержала победу и стала Mrs. Globe.

Сам Зайцев не произнес ни слова. Само его появление в телепрограмме вызвало неоднозначную реакцию зрителей. “Без слез нельзя смотреть на Зайцева, сильно сдал”, "Напомнило фильм "Уикенд у Берни", “Спасибо большое каналу и передачу за поддержку Зайцева в трудное время”, “Зачем… Уже не стоит показывать его в таком виде, мумия”, “Какие все молодцы, что снова пригласии В. Зайцева!!!”, ”…он в студии, но о нем говорят, будто его нет”, “Такое ощущение, что на этой передаче происходит прощание с ушедшей эпохой“ — вот такие разные комментарии под видео.