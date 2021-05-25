25.05.2021, 10:35
Победитель “Евровидения” доказал, что он не наркоман(16)
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Победу итальянской группы Måneskin на музыкальном конкурсе “Евровидение” омрачил неприятный эпизод — в какой-то момент камера выхватила солиста Давида Дамиано, который сидел, наклонившись к столу. Многим показалось, что певец принимает запрещенные препараты, — напоминает “СтарХит”.
После победы и исполнения песни на бис была организована пресс-конференция, на которой Дамиано открыто спросили об инциденте. Итальянец возмутился, заявив, что никогда не принимал ничего запрещенного и добавил, что готов сдать тест.
Вчера пришли результаты анализов, согласно которому в крови Давида не обнаружили следов наркотических вещество. Кроме того, Европейский вещательный союз изучил скандальные видеозаписи и пришел к выводу, что артисты действительно разбили стакан, как и говорили ранее.
“Мы обеспокоены тем, что неточные предположения, ставшие причиной фейковых новостей, омрачили дух и финал события, а также повлияли на группу. Мы хотим еще раз поздравить Måneskin и пожелать им огромных успехов”, — говорится в публикации.