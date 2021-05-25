ВИДЕО | Украинский рэпер с чернильными глазами завоевывает Интернет

OMELONI — это образ немного шизофреничного трудного подростка, но ри этом загадочного романтика. Его чёрные глаза говорят о том, что он не хочет видеть окружающих мрачных и скучно-правильных людей. Его глаза и татуировки — это его видение красоты и оригинальности, максимальная непохожесть и свобода.

На OMELONI всегда смотрели странно, а агрессия со стороны сверстников стала привычным явлением. Ему часто приходилось защищаться на школьном дворе. Он любил садиться за заднюю парту и думать о будущем без агрессии, рамок. Любил гулять и петь песни, любил читать, любил любить.

Переехав в Киев, он наконец ощутил свободу и смог быть самим собой. Теперь главный его месседж: освободи себя от буллинга! Отличайся, покажи себя.

Несмотря на то, что даже сейчас образ OMELONI подвергается кибербуллингу — уже в Instagram и VK — артист следует своему принципу: “свобода во всем и никогда не останавливаться”.