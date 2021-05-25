127-килограммовая бабушка похудела вдвое и поделилась своим секретом

“Мне казалось, будто все люди на улице осуждают меня, когда я выхожу погулять, или иду поесть в кафе”, — вспоминала МакОлей.

Она решила присоединиться к группе для худеющих, но даже там сначала стеснялась своего веса и внешности. Однако руководитель группы поддержала женщину, и та начала регулярные занятия в январе 2020 года.

После первой же встречи группы, МакОлей отказалась от фастфуда, выпечки и белого хлеба. Кроме того, она перестала покупать магазинные соусы и начала готовить сама.

За 16 месяцев британке удалось сбросить 57 килограммов, и теперь она носит одежду на семь размеров меньше. “Это же вес целого человека, если задуматься!”, — удивилась МакОлей своим успехам.

Сейчас вес британки составляет 63 килограмма, и она говорит, что никогда в жизни не была настолько уверенной в себе.