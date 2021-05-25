“Страна победившего быдла”: Павел Майков резко высказался в адрес россиян

“Всплыл прошлогодний ролик, и понеслось: Майков сказал, что нельзя тратить народные деньги на парады… Народ посмотрел и сказал: “У! Какая скотина”. Но я же не вышел на трибуну. На своей странице высказал свое мнение. Имею право”, — оправдывается Павел Майков.

При этом Павел не готов мириться с критикой в свой адрес. И считает, что россияне не имеют права негативно отзываться в его адрес. “Они готовы давать комментарии, забыв о том, что сами должны хотя бы воспитаться как зрители. Почему-то зритель возомнил себя критиком. Плюнь — в критика попадешь. Еще кино не вышло, а его начинают обсуждать… Такое ощущение, что человеку не важно, смотреть фильм или нет. Главное — высказать свое мнение”, — сказал, как отрезал актер.

Майков такой свободой слова крайне возмущен. И внезапно перешел на резкости. “Вот мы и имеем помойную кино- и театральную тусовку, пластмассовую литературу, скучную и неинтересную жизнь. Искусство и все, что мы имели, скатилось в грязь. Мы — страна победившего быдла. Когда камень в болото кидаешь, что оттуда всплывает? Вот! И лягушки начинают квакать”, — заявил он.

Актер называет себя искренним человеком и понимает, что однажды ему может “прилететь” за его длинный язык. “Обычно искренних убивают. Я просто пока еще никому сильно дорогу не перешел. Меня воспринимают как артиста, который что-то там бормочет. Понимаю, что за это может прилететь не только мне, но моим близким. Как только кому-то дорогу перейду, со мною расправятся в одну секунду”, — резюмировал он.