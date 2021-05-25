Брак трещит по швам: Анастасия Ивлеева съехала от Элджея

Рэпер остался в их загородном особняке, где они с Настей жили с 2019 года. А Ивлеева сняла себе отдельную квартиру в центре Москвы, на Патриарших прудах. Аренда элитных апартаментов площадью 128 квадратных метров обходится звезде Инстаграма в 2400 евро в месяц.

В соцсетях поклонники бурно обсуждают тот факт, что их любимица сняла обручальное кольцо. “Где кольцо?”, “Не все женатики носят колечки. Может, она устала от него и просто сняла”, “Грусть в глазах”, “Никто не расскажет нам, где кольцо, и что с Лёшей… Оставьте в покое человека. Кто наблюдает за Настей, и так все понимает без лишних вопросов”, “Всё у них закончилось. Да и не было любви между ними никогда. Влюбленных видно сразу. А тут даже и не пахло”, — рассуждают подписчики в комментариях.

Говорят, 30-летнюю Настю и 26-летнего Алексея Узенюка (настоящее имя рэпера) подвело банальное несходство характеров. Раньше они все время были в разъездах — она на съемках, он на гастролях — и почти не виделись. Сейчас же они лучше узнали друг друга и оказалось, что супруги смотрят на семейную жизнь совершенно по-разному. Элджей предпочитает проводить время дома, а Настя любит разъезжать по тусовкам.

Разрыв звездной пары, как считается, случился внезапно: еще в марте Ивлеева с шумом отпраздновала 30-летие, закатив роскошную вечеринку в столичном ресторане “Прага”. На торжество, стоившее телеведущей больше 10 миллионов рублей, пришел и Элджей. А спустя всего несколько дней Настя призналась в интервью, что очень боится потерять мужа.

“У меня есть два страха. Первый — потерять Леху, второй — свою популярность. Не в том плане, чтобы быть на хайпе, но в целом, когда ты в один миг просыпаешься, а у тебя ничего нет. Это нормально. Ты всю жизнь к этому идешь”, — рассказала Ивлеева.

Когда Ивлеева и Узенюк поженились в 2019 году, мало кто всерьез верил в прочность их союза. Уж слишком разными они казались. Тем не менее, со стороны семейная жизнь пары казалась вполне счастливой: они баловали друг друга дорогими подарками (благо, материальных проблем не испытывает ни один из супругов) и устраивали друг другу романтические вечера.