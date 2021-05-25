ФОТО | Бывшая Эллен Пейдж снялась топлес и доказала, что он уже Эллиот

Пост 34-летнего актера за 11 часов с момента публикации собрал более двух миллионов лайков. Подписчики Пейджа заявили, что тот находится в прекрасной физической форме, и расхвалили его пресс.

О том, что Пейдж удалил грудь, стало известно в марте. Артист признался, что операция полностью изменила его жизнь, позволив чувствовать себя комфортно в собственном теле. Актер впервые показал себя после трансгендерного каминг-аута в конце декабря 2020 года.