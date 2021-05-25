Какая вы нечисть по знаку Зодиака

Овен — Змей Горыныч

Этот знак зодиака можно сравнить со Змеем Горынычем. Овны как никто другой, могут опалить чувства окружающих своей прямолинейностью и резкостью суждений. Непомерная гордыня, уверенность в собственной правоте и вспыльчивость — вот что характеризует сказочного дракона и в равной степени относится и к Овнам.

Телец — Домовой

Практичные и домовитые Тельцы прекрасно умеют следить за бытом и отлично справляются с семейным бюджетом, что очень похоже на Домового, вся жизнь которого крутится вокруг семейного очага. Однако иногда эта нечисть бывает злой, ревнивой и упертой. А езе очень не любит уступать в спорах, прямо как Тельцы.

Близнецы — Леший

Легкомысленный и ветреный, перемещающийся по всей территории своих владений с немыслимой быстротой Леший явно имеет много общего с Близнецами. Он склонен к общению, поэтому часто ловит уставших и заблудших путников ради разговора о том, да о сем, и может даже заболтать несчастных до смерти.

Рак — Кикимора

Бескорыстная, душевная и сентиментальная Кикимора часто прячется в своем болоте и редко покидает его границы, прямо как Раки, которые среди всех знаков зодиака наиболее склонны к домоседству. Водную нечисть легко ранить неосторожным словом, поэтому с ней, как и с представителем этого знака зодиака следует быть очень внимательным, иначе вы рискуете оказаться в ее болоте.

Лев — Кот Баюн

Прекрасный рассказчик, харизматичный и неутомимый, прямо душа компании в сказочном лесу. Помимо того, Кот Баюн, как и Лев, — обаятелен, артистичен, но очень себялюбив. Иначе почему он в одиночку шагает по разные стороны золотой цепи?

Дева — Баба Яга

Циничная, уставшая от людской глупости и наивности Баба Яга, как никто другой похожа на замкнутых и практичных Дев. Впрочем, если очень-очень попросить — она даст мудрый совет, который придется как нельзя кстати в трудную минуту. Кроме того, Яга поддерживает идеальный порядок в своей избушке и знает все способы смешать «мертвую» и «живую» воду так, чтобы это было наиболее эффективно.

Весы — Мара