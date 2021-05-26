Какашка готова покорить сердца эстонских кинозрителей

“Весна и Какашка” рассказывает историю тоски, дружбы, любви, её рождения и смерти. Часто умирает любовь, часто умирают во имя любви и вместе с любовью. Но без любви не может продолжаться жизнь!

Главный герой — Какашка — чудесным весенним днём рождается “благодаря” бездомной собаке. Он дружит с Воробьём, который учит его мудрости жизни. Из своего недавно построенного домика Какашка наблюдает за Воробьём и его любящей семьёй всю осень и зиму, и чувствует, что хочет того же самого. Когда приходит весна, Какашка обнаруживает возле своего дома красивую Одуваночку, которую сразу же просит стать своей женой. Одуваночка не имеет ничего против брака с милым Какашкой. И живут они долго и счастливо!

В этой простой и понятной истории таится множество различных посланий: от сохранения природы до терпимости к взглядам и чувствам разных персонажей.

Режиссер мультфильмов — Рене Вильбре, продюсер — Кристель Тылдсепп. Голос Какашки — Майт Мальмстен.

“Мне всегда очень нравилось озвучивать анимированных персонажей. В этом смысле Какашка не исключение. Это искренняя история любви. Работы было много, но в результате, кажется, вышло неплохо”, — рассказал Delfi Мальмстен.

Короткометражный фильм, премьера которого состоится 4 июня, является пилотной частью выпуска, состоящего из пяти коротких фильмов. Их можно будет увидеть в кинотеатрах осенью 2022 года.