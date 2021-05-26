Конфликт поколений: Дробыш обозвал Валю Карнавал, Серябкина отправляет Леонтьева и Газманова на покой

Ольга Серябкина давно изучила принципы работы российского шоу-бизнеса. Ольга уверена, что некоторым коллегам давно пора подумать о пенсии. Перечисляя их, она назвала Валерия Леонтьева, перепутав при этом имя исполнителя. “Я, к примеру, считаю, что Леониду Леонтьеву пора уходить. Он не Леонид? Это не имеет значения. Он прекрасный певец, но возраст все-таки… Газманову тоже пора, и Расторгуеву”, — заявила артистка в эфире YouTube-шоу “Ночной контакт”.

А вот самой Ольге еще есть что сказать публике. По мнению певицы, она не до конца раскрыла свой потенциал в качестве сольной артистки. Сейчас звезда работает над второй пластинкой. “Думаю, в ней будет около десяти треков. Они будут максимально мощные. Поверьте, даже если на пластинке будет одна песня, она будет такой, что ее захочется скачать”, — поделилась брюнетка.

Параллельно с этим не утихает обсуждение конфликта Ларисы Долиной и Вали Karna.val. Одни считают, что звезда эстрады повела себя высокомерно, а другие уверены в ее правоте. Не оставил без внимания ситуацию и Виктор Дробыш, который разнес в пух и прах юную блогершу.

54-летний Виктор Дробыш не понимает, почему многие считают виноватой Ларису Долину, а не Валю Karna.val. Ведь народная артистка попросту напомнила блогерше, что артист должен обладать певческим талантом и не прятаться за фонограммой. “Для меня это было просто катастрофой. Я смотрел на Долину, и мне было так ее жалко”, — негодовал продюсер.

Напомним, что конфликт между артистками произошел в шоу “Музыкалити” после того, как Валя не смогла вытянуть ни одной ноты. В ответ на возмущения певицы девушка лишь заявила, что каждый имеет право петь, как хочет. “Сидит Валя Karna.val — ни украсть, ни покараулить. И вообще, какое-то чучело огородное! Она настолько уверенная, наглая и беспардонная. И самое главное, что за этим ничего не стоит, как акции “МММ”, — говорил Дробыш.