Шоубиз
26.05.2021, 11:53

86-летняя Алиса Фрейндлих сорвала овации, впервые после выздоровления выйдя на сцену

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screenshot - youtube
Алиса Фрейндлих полностью восстановилась после перенесенного коронавируса и вернулась в театр. Актриса сыграла одну из главных ролей в спектакле “Волнение”, — пишет “СтарХит”.

Начало года было очень сложным для Алисы Фрейндлих. Весь январь актриса провела в больнице, где боролась с коронавирусом. Ситуация была настолько серьезной, что звезду даже поместили в отделение реанимации с обширным поражением легких.

В итоге Алиса Бруновна смогла справиться с COVID-19 и вернулась домой в середине февраля. Первое время звезда практически не покидала свои апартаменты и восстанавливала силы. Лишь 25 мая зрители получили возможность снова увидеть звезду на сцене театра. Фрейндлих исполнила одну из главных ролей в в спектакле “Волнение” в БДТ имени Товстоногова.

С ролью артистка справилась блестяще. Поклонники были настолько удивлены перфомансом звезды, что после спектакля удостоили ее стоячей овации. Сама Фрейндлих еще до начала культурного мероприятия заявила, что чувствует себя сносно.

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