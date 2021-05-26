5 кулинарных привычек, которые портят здоровье человека

Привычка 1: использование продуктовых сумок

В самом по себе использовании сумок для продуктов нет ничего страшного. Опасение вызывает то, что 85% людей не стирают их! Это приводит к размножению бактерий внутри тары. Как туда попадают вредные микроорганизмы? Из мяса, яиц, овощей и фруктов — любой продукт является переносчиком заразы. Поэтому тканевые сумки нужно стирать, а с полимерным покрытием — обрабатывать антибактериальным спреем.

Привычка 2: правило пяти секунд

Правило пяти секунд гласит: если поднять упавшую еду с пола меньше чем за пять секунд, то она безопасна. Однако эксперимент британских ученых показал, что кишечную палочку не останавливает даже одна секунда. Бактерии проникают внутрь еды практически мгновенно. Поэтому лучше не рисковать собственным здоровьем и еду, которая упала, просто выбрасывать или тщательно мыть под проточной водой.

Привычка 3: плохое мытье рук

Мытье рук — весьма простая процедура. Кажется, что здесь можно сделать не так? Например, не использовать при этом мыло или вытирать руки грязным полотенцем. Лучше всегда тщательно мыть руки, не меньше 30 секунд, особенно после использования телефона. Ведь на экране бактери практически столько же, сколько в туалете, если даже не больше.

Привычка 4: мыть мясо в миске

Мясо необходимо мыть, но делать это правильно. Делая это в миске, вы всё равно оставляете бактерии на прежнем месте. Поэтому лучше делать это под проточной водой, но не допускать разбрызгивания воды. После этого необходимо промокнуть мясо бумажным полотенцем.

Привычка 5: закупаться продуктами на месяц вперед

Продукты имеют свойство портиться. Ходить в магазин раз в месяц после получения зарплаты и покупать всего да побольше чревато негативными последствиями. Сырое мясо будет соседствовать с готовым блюдом, овощи начнут портиться, случится перекрестное заражение. Вы будете потреблять эти бактерии, медленно, но верно травить себя. А если в холодильнике слишком много еды, то возможен перегрев. Воздух не будет нормально циркулировать, из-за чего опять начнут распространяться микробы. Всегда следите за температурой внутри холодильника, чтобы не допускать подобных ситуаций.