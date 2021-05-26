Российская звезда сыграет Анну Каренину в новом сериале Netflix

“Ту-ду-дум! Уважаемые пассажиры, скорый поезд “Анна К”, следующий по маршруту до Netflix , отправляется. Имя одного из попутчиков уже известно. Главную героиню — Анну Каренину — в первом российском оригинале по роману Льва Николаевича Толстого сыграет Светлана Ходченкова ”, — сообщается в Instagram платформы Netflix.

“Каждый год вузы выпускают сотни дипломированных актеров, но Ходченкову не заменить никем. Грустно”; “Ни по возрасту, ни по фактуре, ни по манере игры Светлана — ни разу не Каренина, не буду смотреть”; “Отличная актриса, но правильный ли типаж?”; “А почему не Саша Петров!? Он же у нас везде, сыграл бы уже и Каренину за компанию”, — столь иронично (как они считают) высказываются многие любители покритиковать.