СМИ: Михаил Ефремов находится в Москве и даже гуляет на воле

В конце прошлого года Ефремов отбыл на зону в Белгород. Недавно он даже дал интервью, как ему хорошо сидится, было трудно привыкать к жесткому режиму, но он вполне адаптировался в неволе. Вот только, если верить “сарафанному радио”, интервью готовили его адвокаты, а “звездный зек” тем временем оказался совсем не в Белгороде, а… в Москве.

“Мой коллега лично надевал ему браслет на ногу, — сказал по секрету один сотрудник ФСИН. — Сам глаза выпучил, признав Ефремова. Говорит: “Ребята, вы мне не поверите, но Ефремов в Москве!” Он дает показания по делу о наркотиках. И пока идут следственные действия, ему даже разрешили быть дома в Москве. А следственные действия могут идти довольно долго. Ефремову разрешен радиус прогулки в один километр”.

“Знаю, что друзья отправляли по системе ФСИН за плату письма в зону к Ефремову. А сейчас письма возвращаются, то есть нет его там, но где он, я точно не знаю, ходят разговоры, что в Москве”, — рассказал знакомый с окружением актера Владимир Мисюров.

По некоторым данным, Ефремов согласился сотрудничать со следствием, сдать наркодилеров. Договорились, что по программе защиты свидетелей ему организовали особое положение. Поскольку в тюрьме ему может быть небезопасно, поэтому на время следственных действий он будет в Москве на домашнем аресте (с браслетом, по которому отслеживаются его движения).

“Следственные действия могут затянуться на долгий срок, никто никуда не торопится, все нужно тщательно перепроверять, — рассказал осведомленный человек, попросивший его не называть. — Ефремов уже дает показания. По моим сведениям, он пробудет в Москве максимально долго, а то и, грубо говоря, весь свой срок. Освободится раньше по УДО за предоставление следствию ценных сведений. По его наводке вроде бы следователи уже вышли на крупные фигуры в наркоделах. Пока он официально числится на зоне в Белгороде, но он физически в Москве. Выходит на улицу, но маскируется, чтобы его не узнали”.

“Я интересовался этим вопросом, и мне рассказали, что Ефремов в Москве, с браслетом, в Белгороде его нет, — подтвердил юрист Дмитрий Кузьмичев. — Наши рассказывали, что он вроде как вышел в магазин в маске, там к нему подошел мужчина, стал вопросы задавать, видимо, признал, и его “чуть не спалили”. Рекомендовали Ефремову больше находиться дома, чтобы шум не создавать… Пока все держится в секрете”.