Полиция выдала ордер на арест Мэрилина Мэнсона

"Полицейский департамент Гилфорда обладает действующим ордером на арест Брайана Хью Уорнера (также известен как Мэрилин Мэнсон)", - указано в сообщении. Согласно заявлению, певца обвиняют в нападении на видеооператора на концерте в этом городе, который прошел 18 августа 2019 года.