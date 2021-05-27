Секс
27.05.2021, 09:01

ФОТО | Порнозвезда из Эстонии рассказала, как мужчина может доставить партнерше максимальное удовольствие

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SolaZola ответила на вопросы подписчиков
Shutterstock
Порнозвезда из Эстонии под ником SolaZola редко выкладывает что-то в социальные сети и ведет довольно закрытый образ жизни. Но недавно девушка решила ответить на вопросы подписчиков и рассказала много интересного. Смотри ниже!

Звезда Pornhub показала, как выглядела в детстве.

Рассказала, что после пандемии собирается в Швейцарию, Таиланд, Бали и Амстердам.

В мечтах у девушки также пролететь над Нью-Йорком на вертолете.

SolaZola призналась, что не смотрит футбол — больше ей нравится гольф.

Как вам параметры?

К сожалению, в Таллинне девушку можно увидеть крайне редко.

А еще она не хочет раскрывать свое имя.

Порнозвезда из Эстонии рассказала о трех способах, как мужчина может доставить партнерше максимальное удовольствие.

1. Прелюдия должна длиться хотя бы 20 минут.

2. Показывать влечение не только своим “большим другом”, но еще и своим взглядом.

3. Делать комплименты.

А вы когда-нибудь встречали SolaZola на улицах Таллинна?

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