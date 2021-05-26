26.05.2021, 21:01
ВИДЕО | Тауно Кангро 55 лет: фильм об эстонском скульпторе
Вчера, 25 мая Тауно Кангро исполнилось 55 лет. К этому событию Oleg Besedin TVN сделал фильм о нашем великом скульпторе.
Представить искусство Эстонии без скульптора Тауно Кангро и его работ просто-напросто нельзя. Это не громкая похвала, а самая что ни на есть суровая правда. Его работы стали символами Таллинна и других городов Эстонии.
В независимой Эстонии было установлено более 30 монументальных скульптур Тауно Кангро. Его работы можно встретить также в Германии, Дании, Франции, Швеции и Финляндии.