Культура
26.05.2021, 18:54

28 августа на Таллиннском Певческом поле состоится Lasnamäe Suvelõpupidu. Хедлайнер — “Русский Размер”!

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Marek Metslaid
В конце лета, 28 августа, на морской стороне Таллиннского Певческого поля состоится традиционный семейный фестиваль Lasnamäe Suvelõpupidu.

Хедлайнером вечера заявлена группа "Русский размер". В этот день на Певческом поле будет работать большая улица еды, а также пройдет ярмарка товаров и услуг.

В течение дня будет работать чешский парк Тиволи. На фестивале будут представлены спортивные и творческие кружки по интересам. Будет открыта большая детская зона, также на месте будет работать мини - зоопарк.

На главной сцене фестиваля в течения дня будут выступать танцевальные и вокальные коллективы Эстонии, цирковые артисты, а также местные исполнители. Под занавес фестиваля на сцену выйдет группа “Русский размер”.

Полная программа мероприятия будет анонсирована в ближайшее время.

По словам организатора фестиваля Даниила Кузнецова: “Последние послабления со стороны правительства дают нашей команде надежду, что мероприятие можно будет провести в традиционном широком формате. По многочисленным просьбам хедлайнером фестиваля заявлена группа “Русский размер”, которая не смогла посетить Эстонию в прошлом году в связи с эпидемиологически ограничениями”.

Ведущие: Алина Захарова и Вадим Анцупов.

Больше информации на страничке мероприятия в Facebookhttps://www.facebook.com/events/4198821543532754

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