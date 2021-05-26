28 августа на Таллиннском Певческом поле состоится Lasnamäe Suvelõpupidu. Хедлайнер — “Русский Размер”!

В течение дня будет работать чешский парк Тиволи. На фестивале будут представлены спортивные и творческие кружки по интересам. Будет открыта большая детская зона, также на месте будет работать мини - зоопарк.

На главной сцене фестиваля в течения дня будут выступать танцевальные и вокальные коллективы Эстонии, цирковые артисты, а также местные исполнители. Под занавес фестиваля на сцену выйдет группа “Русский размер”.

Полная программа мероприятия будет анонсирована в ближайшее время.

По словам организатора фестиваля Даниила Кузнецова: “Последние послабления со стороны правительства дают нашей команде надежду, что мероприятие можно будет провести в традиционном широком формате. По многочисленным просьбам хедлайнером фестиваля заявлена группа “Русский размер”, которая не смогла посетить Эстонию в прошлом году в связи с эпидемиологически ограничениями”.

Больше информации на страничке мероприятия в Facebook — https://www.facebook.com/events/4198821543532754