История читательницы: “Произошло то, чего я боялась больше всего: любимый пришел домой и сказал, что у нас ничего не получится”

История Катрин (31)

Столкновение с самим собой

Произошло то, чего я внутренне боялась больше всего. Маргус пришел домой и сказал, что у нас ничего не получится. Из уважения ко мне и к себе — он все прямо сказал. Также сообщил, что собирается переехать в съемную квартиру. Он не может проживать жизнь, в которой отсутствует естественность. Я ему не подхожу, потому что мы слишком разные люди. Я была в шоке — это было слишком неожиданно! Мы были вместе уже три года, и я думала, что пора создавать семью и выводить отношения на новый уровень. Я предполагала, что мы находимся на пороге долгожданного этапа, а Маргус чувствовал, — что на пороге окончания отношений.