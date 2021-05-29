История читательницы: “Произошло то, чего я боялась больше всего: любимый пришел домой и сказал, что у нас ничего не получится”

Когда отношения заканчиваются, надо посмотреть на себя и спросить: "Кто я и чего хочу от жизни?" Не познав себя, нет смысла создавать новые отношения, потому что ключ к хорошим отношениям находится внутри вас, пишет Anne & Stiil.
История Катрин (31)
Столкновение с самим собой
Произошло то, чего я внутренне боялась больше всего. Маргус пришел домой и сказал, что у нас ничего не получится. Из уважения ко мне и к себе — он все прямо сказал. Также сообщил, что собирается переехать в съемную квартиру. Он не может проживать жизнь, в которой отсутствует естественность. Я ему не подхожу, потому что мы слишком разные люди. Я была в шоке — это было слишком неожиданно! Мы были вместе уже три года, и я думала, что пора создавать семью и выводить отношения на новый уровень. Я предполагала, что мы находимся на пороге долгожданного этапа, а Маргус чувствовал, — что на пороге окончания отношений.