“Санкть-Петербургь Опера” — новый главный исполнитель Сааремааского оперного фестиваля

NB! Ранее приобретенные билеты на спектакли Хорватского национального театра по-прежнему действительны! При необходимости их можно вернуть.

Одна из основных причин замены ключевого исполнителя фестиваля — безопасность зрителей: вся труппа театра “Санкть-Петербургь Опера” прошла вакцинацию, тогда как Хорватский национальный театр Загреба подобных гарантий предоставить не смог. “Кроме того, выяснилось, что, к сожалению, хорватская труппа не смогла регулярно репетировать спектакли во время затянувшейся пандемии. Мы же не можем поступиться качеством заявленных постановок. Eesti Kontsert расстался с хорватами на дружеской ноте и по взаимному согласию”, — пояснила гендиректор Керту Орро. “Я очень рада, что всемирно известный Санкт-Петербургский камерный музыкальный театр во главе с блистательным режиссером Юрием Александровым согласился за столь короткий срок подготовиться к фестивалю, практически запрыгнув в уходящий поезд”, — добавила она.

Не менее радостным событием стало то, что Сааремааский фестиваль смог объединить свои усилия с известным эстонским оперным певцом Айном Ангером, уроженцем Сааремаа, ныне живущим в Европе, чтобы отпраздновать на острове его 50-летие большим гала-концертом. “Айн Ангер — один из самых мощных эстонских голосов на мировой сцене, известный исполнитель Вагнера, востребованный бас немецких, итальянских и русских опер. Однако прежде всего он островитянин, и для меня большая честь организовать его юбилейное выступление перед домашней публикой ”, — сказала Орро.

В юбилейном гала-концерте Айна Ангера примут участие баритон Эгилс Силиньш (Латвийская национальная опера), сопрано Мирьям Месак (Мюнхенская государственная опера) и Айле Асзони, меццо-сопрано Моника-Эвелин Лийв (Королевская Лондонская опера) и бас Пабло Балакин (Национальная опера “Эстония”). Эстонский национальный симфонический оркестр выйдет на сцену под управлением Олари Эльтса.