“Санкть-Петербургь Опера” — новый главный исполнитель Сааремааского оперного фестиваля
NB! Ранее приобретенные билеты на спектакли Хорватского национального театра по-прежнему действительны! При необходимости их можно вернуть.
Одна из основных причин замены ключевого исполнителя фестиваля — безопасность зрителей: вся труппа театра “Санкть-Петербургь Опера” прошла вакцинацию, тогда как Хорватский национальный театр Загреба подобных гарантий предоставить не смог. “Кроме того, выяснилось, что, к сожалению, хорватская труппа не смогла регулярно репетировать спектакли во время затянувшейся пандемии. Мы же не можем поступиться качеством заявленных постановок. Eesti Kontsert расстался с хорватами на дружеской ноте и по взаимному согласию”, — пояснила гендиректор Керту Орро. “Я очень рада, что всемирно известный Санкт-Петербургский камерный музыкальный театр во главе с блистательным режиссером Юрием Александровым согласился за столь короткий срок подготовиться к фестивалю, практически запрыгнув в уходящий поезд”, — добавила она.
Не менее радостным событием стало то, что Сааремааский фестиваль смог объединить свои усилия с известным эстонским оперным певцом Айном Ангером, уроженцем Сааремаа, ныне живущим в Европе, чтобы отпраздновать на острове его 50-летие большим гала-концертом. “Айн Ангер — один из самых мощных эстонских голосов на мировой сцене, известный исполнитель Вагнера, востребованный бас немецких, итальянских и русских опер. Однако прежде всего он островитянин, и для меня большая честь организовать его юбилейное выступление перед домашней публикой ”, — сказала Орро.
В юбилейном гала-концерте Айна Ангера примут участие баритон Эгилс Силиньш (Латвийская национальная опера), сопрано Мирьям Месак (Мюнхенская государственная опера) и Айле Асзони, меццо-сопрано Моника-Эвелин Лийв (Королевская Лондонская опера) и бас Пабло Балакин (Национальная опера “Эстония”). Эстонский национальный симфонический оркестр выйдет на сцену под управлением Олари Эльтса.
Из-за возможных ограничений на поездки и слишком короткого репетиционного периода отменяется заявленная ранее в программе фестиваля постановка „Dust“ датской труппы Sew Flunk Fury Wit и запанированный на 25 июля семейный мюзикл Раймо Кангро „Juku!“.
Театр “Санктъ-Петербургъ Опера” был создан оперным режиссером Юрием Александровым в 1987 году, когда возникла потребность в новых идеях. Вопреки всем трудностям периода перестройки, театр, задуманный как творческая лаборатория, сразу занял свое место в музыкально-театральном Петербурге, завоевав репутацию “живого оперного театра”. Сейчас государственный камерный театр “Санктъ-Петербургъ Опера” хорошо известен как в России, так и за рубежом. Любим публикой, высоко оценен критикой. Спектакли “Санктъ-Петербургъ Оперы” ежегодно становятся номинантами самых престижных российских премий — “Золотая маска” и “Золотой софит”.
Родившись в переломный момент, театр не стремился обозначать свои художественные пределы, он был свободен от груза традиций, стал почвой для проб и исканий. Новаторская по сути режиссура Александрова давала возможность создания новой художественной системы, способной наиболее адекватно воспроизвести ритм современной жизни с ее парадоксальными контрастами. Этим летом петербуржцы выступят в Каире и Белграде, с острова Сааремаа они сразу же отправятся на гастроли в греческие Салоники, в октябре — в Дубай.
Сааремааский фестиваль откроется в этом году постановкой “Фауст”. Опера Гуно впервые будет представлена на эстонском острове, достойно пополнив солидную коллекцию фестиваля.
Измененная программа XIII Дней оперы на острове Сааремаа:
· “Фауст” Шарля Гуно, 20 июля (вт), 20:00
Спектакль театра “Санктъ-Петербургъ Опера” будет показан вместо спектакля “Дева озера” (итал. La Donna del lago) Хорватского национального театра. Приобретенные на вторник билеты будут действительны в тот же день недели. По запросу билеты выкупаются обратно до 11 июля включительно.
· “Севильский цирюльник” Джоакино Россини, 21 июля (ср), 20:00
Спектакль театра “Санктъ-Петербургъ Опера” будет показан вместо спектакля “Волшебная флейта” Хорватского национального театра. Приобретенные на среду билеты будут действительны в тот же день недели. По запросу билеты выкупаются обратно до 11 июля включительно.
· “Лючия ди Ламмермур” Гаэтано Доницетти, 22 июля (чт), 20:00
Театр “Санктъ-Петербургъ Опера” сыграет этот спектакль вместо одноименного спектакля Хорватского национального театра. Приобретенные на четверг билеты будут действительны в тот же день недели. По запросу билеты выкупаются обратно до 11 июля включительно.
· Полуночная опера „Dust“, заявленная на 22 июля (чт) в 23:30, отменяется! Билеты можно вернуть до 1 сентября включительно.
· “Мадам Баттерфляй” Джакомо Пуччини 23 июля (пт), 20:00
Театр “Санктъ-Петербургъ Опера” сыграет этот спектакль вместо одноименного спектакля Хорватского национального театра. Приобретенные на пятницу билеты будут действительны в тот же день недели. По запросу билеты выкупаются обратно до 11 июля включительно.
· В полуночном салоне OPERA ROYAL 23 июля (пт) выступит Swing Band Лаури Лийва, в случае действия ограничений танцевальная часть будет отменена. Приобретенные на пятницу билеты (от 24.07.2020) будут действительны. По запросу билеты выкупаются обратно до 11 июля включительно.
· Гала-концерт в честь юбилея Айна Ангера, 24 июля (сб), 20:00. Праздничный концерт состоится вместо гала-концерта Хорватского национального театра. Приобретенные на субботу билеты будут действительны в тот же день недели. По запросу билеты выкупаются обратно до 11 июля включительно.
· В полуночном салоне OPERA ROYAL 24 июля (сб) выступит Swing Band Лаури Лийва, в случае действия ограничений танцевальная часть будет отменена. Приобретенные на субботу билеты (от 25.07.2020) будут действительны. По запросу билеты выкупаются обратно до 11 июля включительно.
· Семейный мюзикл “Juku!”, который должен был состояться 25 июля (вс) в 14:00, отменяется! Билеты можно будет вернуть обратно до 1 сентября (включительно).
Возврат билетов производится по электронной почте: tagasiost@concert.ee. К заявке нужно приложить электронный билет или фотографию обычного билета, указав номер своего расчетного счета. Билеты можно также сдавать в кассу концертного зала “Эстония”.
На данный момент допускается 50-процентная заполняемость зала, в оперном театре под открытым небо Eesti Kontsert может принять до 1000 человек одновременно на каждом спектакле. Тем самым все билеты на фестиваль считаются сейчас распроданными, но в случае смягчения ограничений в продажу поступят дополнительные билеты.
Организатор оперных дней получил от Департамента здоровья разрешение на проведение (при необходимости!) бесплатного экспресс-тестирования публики и контроль здоровья другими способами — на добровольной основе. Гости фестиваля будут об этом проинформированы своевременно.
На фото: спектакль “Мадам Баттерфляй”, автор фото: театр “Санкть-Петербургь Опера”.