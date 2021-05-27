ПОДБОРКА | Кинозалы снова открыты! Смотрите, какие фильмы появились в Forum Cinemas

Новая криминальная комедия с Эммой Стоун, действие которой проходит в атмосферном Лондоне 70-х годов, где зарождается культура панк-рока. Мошенница Эстелла решает сделать себе имя в мире моды. В один прекрасный день модное чутье Эстеллы привлекает внимание шикарной и пугающе высокомерной баронессы фон Хельман.

Фильм победил на премии Оскар в трех номинациях — “Лучший фильм”, “Лучшая режиссура” и “ Лучшая актриса” (Фрэнсис Макдорманд). Картина расскажет о жизни женщины, которая по воле обстоятельств становится одной из племени современных кочевников, путешествующих от штата к штату в поисках сезонного заработка.

“Годзилла против Конга” (реж. Адам Вингард) / Билеты: https://bit.ly/3hNqWmd

Легендарные мифические противники — Годзилла и Конг — сходятся в захватывающей схватке века, от исхода которой зависит судьба всего мира. Грандиозному поединку этих двух гигантов предстоит вскрыть тайну, корни которой уходят в самую глубь Земли.

“Пара из будущего” (реж. Алексей Нужный) / Билеты: https://bit.ly/3vjRO0R

Российская фантастическая комедия, действие которой происходит в недалеком будущем — 2040 году. Брак Александры и Евгения трещит по швам. Во время очередного скандала сама судьба не выдержала и отправила обоих в прошлое. В те далекие 2020-ые, когда они оба совершили роковую ошибку — решили пожениться. В главных ролях любимые зрителями Сергей Бурунов и Мария Аронова.

Голливудский боевик от российского режиссера Ильи Найшуллера расскажет историю непримечательного человека, который живёт обычной жизнью. Но однажды, спасая женщину от нападения бандитов, он отправляет одного из хулиганов в больницу. Лишь позже он узнаёт, что это был брат влиятельного русского гангстера, который теперь жаждет мести.

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