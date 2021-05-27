Элджея поймали пьяным за рулем

По словам журналистов, 26-летний Элджей ехал на шикарном спортивном BMW по проспекту маршала Жукова, в тот момент, когда его остановили сотрудники полиции. Выяснилось, что исполнитель хита «Розовое вино» изрядно выпил. Ему предложили пройти медицинское освидетельствование, но музыкант отказался от него и признался, что действительно сильно пьян.

Сотрудники приняли решение забрать у музыканта права и временно отстранить его от управления транспортным средством. В ближайшие дни Элджей предстанет перед судом, на котором его, скорее всего, лишат водительских прав. А возможно, наказание будет куда жестче.

Позже стали известны детали задержания музыканта. Он пытался скрыться от полицейских на спорткаре BMW i8. Полиция хотела остановить его в районе дома №90 на проспекте маршала Жукова, но рэпер не подчинился требованиям полиции, и пустился в погоню. Скорость машины мужа Ивлеевой составила 230 км/ч. Сотрудники все же догнали его, после чего приказали остановился у обочины. После этого рэпер еще и попытался откупиться. Так что если "самый гуманный суд в мире" учтет все пригрешения, только лишением прав Элджей не обойдется.